Тіло впало з висоти 19,6 м.Скільки часу тривало падіння(g=9,8м/с В квадрате)срочно
Физика
Тіло впало з висоти 19,6 м.Скільки часу тривало падіння(g=9,8м/с В квадрате)срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=g*t²/2 t=√(2*h/g) = √(2*19,6/9,8) = √4 = 2 секунды
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