Синтаксический Разбор предложения, и Морфологический разбор каждого слова в этом предложений {Словарь- древняя повесть},
Русский язык
Синтаксический Разбор предложения, и Морфологический разбор каждого слова в этом предложений {Словарь- древняя повесть},
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарь(подлежащее),древняя(определение),повесть(дополнение). СЛОВАРЬ-существительное, единственное число, именительный падеж, мужской род, неодушевленное. ДРЕВНЯЯ-прилагательное, единственное число, женский род, именительный падеж, качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное. ПОВЕСТЬ- существительное, единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное.
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