При сжатии неизменного количества идеального газа объём увеличился в 2 раза, а температура увеличилась в 2 раза . Определите, как изменилось давление газа Соооос

Физика
При сжатии неизменного количества идеального газа объём увеличился в 2 раза, а температура увеличилась в 2 раза . Определите, как изменилось давление газа Соооос
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем основное уравнение p*V/T=const (c) p=c*T/V Объем: V1=V/2 (УМЕНЬШИЛСЯ!!! в 2 раза... Ошибка у Вас в данных...) Температура T1 = 2*T Давление: p1=c*T1/V1 = c*2*T/(V/2) = c*2*2*T/V = 4*p Давление УВЕЛИЧИЛОСЬ в 4 раза. (Будьте внимательны ... :)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение 4√х=х+4
Ответить
Физика
Тіло впало з висоти 19,6 м.Скільки часу тривало падіння(g=9,8м/с В квадрате)срочно
Ответить
Математика
Некто пожелал купить имение, но оно стоило a рублями более, чем у него было денег. Е??ли б его капитал увеличился в n раз, то он не только мог бы у...
Ответить
Русский язык
Синтаксический Разбор предложения, и Морфологический разбор каждого слова в этом предложений {Словарь- древняя повесть},
Ответить
Математика
1)в одной вазе 5 апельсинов сколько апельсинов в трех таких вазах? 2)Сколько концов ?? трех с половиной палок? помогите пожалуйста сколько концов у...
Ответить