При сжатии неизменного количества идеального газа объём увеличился в 2 раза, а температура увеличилась в 2 раза . Определите, как изменилось давление газа Соооос

Физика

При сжатии неизменного количества идеального газа объём увеличился в 2 раза, а температура увеличилась в 2 раза . Определите, как изменилось давление газа Соооос

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