При сжатии неизменного количества идеального газа объём увеличился в 2 раза, а температура увеличилась в 2 раза . Определите, как изменилось давление газа Соооос
Физика
При сжатии неизменного количества идеального газа объём увеличился в 2 раза, а температура увеличилась в 2 раза . Определите, как изменилось давление газа Соооос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем основное уравнение p*V/T=const (c) p=c*T/V Объем: V1=V/2 (УМЕНЬШИЛСЯ!!! в 2 раза... Ошибка у Вас в данных...) Температура T1 = 2*T Давление: p1=c*T1/V1 = c*2*T/(V/2) = c*2*2*T/V = 4*p Давление УВЕЛИЧИЛОСЬ в 4 раза. (Будьте внимательны ... :)))
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