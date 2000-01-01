1.Сила 400H. сообщает телу ускорение 0,1м/с². Какая сила сообщает этому телу ускорение 0,5м/с²?

Физика
1.Сила 400H. сообщает телу ускорение 0,1м/с². Какая сила сообщает этому телу ускорение 0,5м/с²?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 400÷0,1=4000(масса) 2) 4000*0,5=2000(н) сила
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