Алюминиевый сосуд массой 0,5 кг с 2 кг воды имеют начальную темпертуру t1=5 грудусов определить количество ткплоты необходимое для нагревания сосуда с водой до температуры t2=20 градусов

Физика

Алюминиевый сосуд массой 0,5 кг с 2 кг воды имеют начальную темпертуру t1=5 грудусов определить количество ткплоты необходимое для нагревания сосуда с водой до температуры t2=20 градусов

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