Алюминиевый сосуд массой 0,5 кг с 2 кг воды имеют начальную темпертуру t1=5 грудусов определить количество ткплоты необходимое для нагревания сосуда с водой до температуры t2=20 градусов

Физика
Алюминиевый сосуд массой 0,5 кг с 2 кг воды имеют начальную темпертуру t1=5 грудусов определить количество ткплоты необходимое для нагревания сосуда с водой до температуры t2=20 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cmдельтаt Дельтаt=t2-t1=20-5=15 Q=920*0.5*15=6900Дж=6.9кДж
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