Запиши толкования любой пары ононимов.составте с любым словом предложение:крона ??рона,ладья ладья,бор бор,линь линь,гранат гранат.

Русский язык
Запиши толкования любой пары ононимов.составте с любым словом предложение:крона ??рона,ладья ладья,бор бор,линь линь,гранат гранат.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крона устарела . грант был очень вкусный
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