Подсчитать молекулярные веса K2 CO3, Mn (NO3)2.

Химия
Подсчитать молекулярные веса K2 CO3, Mn (NO3)2.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(K2CO3) = 39*2 + 12 + 16*3 = 138W(K) = Ar(K) * n / Mr(K2CO3) *100% = 39 * 2 / 138 *100% =56%W(C) = Ar(C) *n / Mr(K2CO3) *100% = 12 *1 / 138 *100% =9%W(O) = Ar(O) * n / Mr(K2CO3) *100% = 16 * 3 / 138 *100% = 35%Mr(Mn(NO3)2)  = 55 + 14*2 + 16 * 6 = 179W(Mn) = Ar(Mn) * n / Mr(Mn(NO3)2 *100% = 55 *1 / 179 *100% =31%W(N) = Ar(N) * n / Mr(Mn(NO3)2 *100% = 14 *2 / 179 *100% = 16%W(O) = Ar(O) * n / Mr(Mn(NO3)2 *100% = 16 * 6 / 179 *100% = 54%

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