Каким образом Япония выходила из кризиса в первой половине 20 века. ПОМОГИТЕ ПОЖА??АЛУЙСТА!!! 30б
История
Каким образом Япония выходила из кризиса в первой половине 20 века. ПОМОГИТЕ ПОЖА??АЛУЙСТА!!! 30б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правящие группировки страны и императорский двор, а также крупнейшие корпорации ( дзайбацу )видели выход из кризисной ситуации лишь в переходе к новому этапу милитаризации страны и сопутствующей такому курсу внутренней реакции и внешней экспансии, в захвате чужих территорий, создании колониальной империи. Таким образом процесс модернизации Японии проходил в форме милитаризации страны за счёт благосостояния народа.
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