Пожалуйста кто знает лакский переведите
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Пожалуйста кто знает лакский переведите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ячмень неезнрнваоди опвчмоаа
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