Вычислить массовые доли Mn,C, O, в молекуле MnCo3
Химия
Вычислить массовые доли Mn,C, O, в молекуле MnCo3
Ответ(ы) на вопрос:
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Mr(MnCO3) = 55 + 12 + 16*3 = 115W(Mn) = Ar(Mn) *n / Mr(MnCO3) *100% = 55 * 1 / 115 * 100% = 48%W(C) = Ar(C) * n / Mr(MnCO3) *100% = 12 *1 / 115 *100% = 10%W(O) = Ar(O) * n / Mr(MnCO3) *100% = 16 *3 / 115 *100% = 42%
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