Как находить НОД и НОК, помогите пожалуйста!

Математика
Как находить НОД и НОК, помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти НОД надо: 1) разложить их на простые множители 2)из множителей, входящих в разложение одного из чисел вычеркнуть те, которые не входят в разложение других чисел 3) найти произведение оставшихся множителей Пример: 12 и 32 раскладываем: 12:2=6:2=3:3=1 32:2=16:2=8:2=4:2=2:2=1 12 = 2 * 2 * 3 32 = 2* 2 * 2 * 2 * 2 Вычеркиваем 3 и 12 и три двойки из 32 НОД (12; 32) = 2 * 2 = 4 Чтобы найти НОК надо: 1)разложить их на простые множители 2) выписать множители входящие в разложение одного из чисел 3) добавить к ним недостающие множители из разложений остальных чисел 4)найти произведение получившихся множителей Пример: 20 и 11 20:2=10:2=5:5=1 11 - простое число делится само на себя. НОК (20; 11) = 2*2*5 * 11 = 220.
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