Сколько будет длится падение если тело упало с высоты 19,6 метров
Физика
Сколько будет длится падение если тело упало с высоты 19,6 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=gt^2/2. t=√(2h/g)=√(2*19.6/9.8)=√4=2 (c)
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