Помогите пожалуйста с геометрией. Задача #8
Геометрия
Помогите пожалуйста с геометрией. Задача #8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как у треугольника сумма внутренних углов равна 180 градусам, надо сложит 90 (у квадрата все углы по 90 градусов) и 60, сумму чисел отнять от 180 вышел угол в 30 градусов- противоположный катет- половина гипотенузы, то есть 3 мм это половина стороны сторона- 6 мм
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