В первый день почтальон забирал с почты 800 писем, во второй 1000 писем, а в третий ден?? он забрал некоторое количество пакетов в которых находилось по 100 писем. Всего за 3 дня он забрал 2400 писем. Сколько пакетов с письмами...

Математика
В первый день почтальон забирал с почты 800 писем, во второй 1000 писем, а в третий ден?? он забрал некоторое количество пакетов в которых находилось по 100 писем. Всего за 3 дня он забрал 2400 писем. Сколько пакетов с письмами он забрал в третий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)800+1000=1800(писем) забрал писем почтальон за два дня. 2)2400-1800=600(писем) забрал писем почтальон в третий день. 3)600:100=6(пакетов) забрал пакетов почтальон в третий день. Ответ: 6 пакетов с письмами забрал почтальон с почты в третий день
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