В первый день почтальон забирал с почты 800 писем, во второй 1000 писем, а в третий ден?? он забрал некоторое количество пакетов в которых находилось по 100 писем. Всего за 3 дня он забрал 2400 писем. Сколько пакетов с письмами...

Математика

В первый день почтальон забирал с почты 800 писем, во второй 1000 писем, а в третий ден?? он забрал некоторое количество пакетов в которых находилось по 100 писем. Всего за 3 дня он забрал 2400 писем. Сколько пакетов с письмами он забрал в третий день?

Автор: Гость