Найдите пожалуйсто на физической карту реку 1) как она называется 2)в какой част?? России она находится 3)по какой местности она протекает 4) где находится её исток 5)куда она впадает

Окружающий мир
Найдите пожалуйсто на физической карту реку 1) как она называется 2)в какой част?? России она находится 3)по какой местности она протекает 4) где находится её исток 5)куда она впадает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Река Лена 2) В Сибири 3)Протекает по территории Иркутской области и Якутии 4)Исток Байкальский хребет 5)Впадает в Море Лаптевых
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