Найдите пожалуйсто на физической карту реку 1) как она называется 2)в какой част?? России она находится 3)по какой местности она протекает 4) где находится её исток 5)куда она впадает
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Найдите пожалуйсто на физической карту реку 1) как она называется 2)в какой част?? России она находится 3)по какой местности она протекает 4) где находится её исток 5)куда она впадает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Река Лена 2) В Сибири 3)Протекает по территории Иркутской области и Якутии 4)Исток Байкальский хребет 5)Впадает в Море Лаптевых
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