Найдите пожалуйсто на физической карту реку 1) как она называется 2)в какой част?? России она находится 3)по какой местности она протекает 4) где находится её исток 5)куда она впадает

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Найдите пожалуйсто на физической карту реку 1) как она называется 2)в какой част?? России она находится 3)по какой местности она протекает 4) где находится её исток 5)куда она впадает

Автор: Гость