Физико-гаеографичечкое положение Атлантического океана

Гость: Гость:

Расположен (омывает берега) между Северной и Южной Америкой, Антарктидой, Африкой и Евразией. Граничит с Тихим, Индийским и Северным Ледовитыми океанами. Экватор делит его почти по средине, а так же, его пересекает нулевой меридиан, который делит его на две не равные части - большую западную и меньшую восточную.