Физико-гаеографичечкое положение Атлантического океана
География
Физико-гаеографичечкое положение Атлантического океана
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Расположен (омывает берега) между Северной и Южной Америкой, Антарктидой, Африкой и Евразией. Граничит с Тихим, Индийским и Северным Ледовитыми океанами. Экватор делит его почти по средине, а так же, его пересекает нулевой меридиан, который делит его на две не равные части - большую западную и меньшую восточную.
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Литература