Сколько атомов углерода находиться в ближайшем окружении каждого атома углерода в алмазе

Химия
Сколько атомов углерода находиться в ближайшем окружении каждого атома углерода в алмазе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 атомов углерода  в ближайшем окружении каждого атома углерода в алмазе находиться 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Поезд движется прямолинейно со скоростью 72 км/ч какой путь он проедет за 10с торможения, происходящего с ускорением 0,25м/с^2
Ответить
Литература
Помогите сочинить Оду о природе
Ответить
Математика
Школьные в столовую привезли 120 килограмм лука свеклы на 56 килограмм меньше чем лука моркови в 2 раза больше чем свеклы сколько всего килограммов...
Ответить
Математика
Найдите все пары чисел (х;у), удовлетворяющее условию х² -4ху +13у² -12у+4=0
Ответить
Математика
Как решить 273 задачу помогите плиз
Ответить