Сколько атомов углерода находиться в ближайшем окружении каждого атома углерода в алмазе
Химия
Сколько атомов углерода находиться в ближайшем окружении каждого атома углерода в алмазе
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атомов углерода в ближайшем окружении каждого атома углерода в алмазе находиться 1
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