Поезд движется прямолинейно со скоростью 72 км/ч какой путь он проедет за 10с торможения, происходящего с ускорением 0,25м/с^2
Физика
Поезд движется прямолинейно со скоростью 72 км/ч какой путь он проедет за 10с торможения, происходящего с ускорением 0,25м/с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 км/ч=20 м/с sx =vox*t + ax* t^2/2 = 20*10-0.25*100/2=200-12.5=187.5 (м)
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