Поезд движется прямолинейно со скоростью 72 км/ч какой путь он проедет за 10с торможения, происходящего с ускорением 0,25м/с^2

Физика

Поезд движется прямолинейно со скоростью 72 км/ч какой путь он проедет за 10с торможения, происходящего с ускорением 0,25м/с^2

Автор: Гость