Вы пишите 3слово сочетания :человек успешно преодалеваюший свою лень может многого добиться
Русский язык
Вы пишите 3слово сочетания :человек успешно преодалеваюший свою лень может многого добиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) успешно преодалевающий 2) свою лень 3) многого добиться
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