Вы пишите 3слово сочетания :человек успешно преодалеваюший свою лень может многого добиться

Русский язык
Вы пишите 3слово сочетания :человек успешно преодалеваюший свою лень может многого добиться
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) успешно преодалевающий 2) свою лень 3) многого добиться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из задуманного числа вычли 12, затем вычли 23. Получили 49. Какое заданное число? Зара??е СПС!
Ответить
Математика
Найди сторону длины квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 см и 5 .как 3аписать условие 3адачи? помогите!!!!!
Ответить
Химия
Сколько атомов углерода находиться в ближайшем окружении каждого атома углерода в алмазе
Ответить
Физика
Поезд движется прямолинейно со скоростью 72 км/ч какой путь он проедет за 10с торможения, происходящего с ускорением 0,25м/с^2
Ответить
Литература
Помогите сочинить Оду о природе
Ответить