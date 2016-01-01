Найди значение выражения 7+2 6+4 используя каждое полученное равенство составь два ??ругих применяя правило.Если из значения суммы вычесть одно слагаемое то получится другое слагаемое
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Найди значение выражения 7+2 6+4 используя каждое полученное равенство составь два ??ругих применяя правило.Если из значения суммы вычесть одно слагаемое то получится другое слагаемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 и 10 9+10=19 9-10=-1 10-9=1
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