Найди значение выражения 7+2 6+4 используя каждое полученное равенство составь два ??ругих применяя правило.Если из значения суммы вычесть одно слагаемое то получится другое слагаемое

Русский язык
Найди значение выражения 7+2 6+4 используя каждое полученное равенство составь два ??ругих применяя правило.Если из значения суммы вычесть одно слагаемое то получится другое слагаемое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 и 10 9+10=19 9-10=-1 10-9=1
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