Олицетворения к сказке о мертвой царевне

Литература
Олицетворения к сказке о мертвой царевне
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Автор: Гость
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Гость:
Зеркальце ,море , месяц.
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