Один из смежных углов в пять раз больше другого.Найти углы которые образовала бис??ектриса большогог угла со сторонами меньшего.
Математика
Один из смежных углов в пять раз больше другого.Найти углы которые образовала бис??ектриса большогог угла со сторонами меньшего.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:6=30- малый угол 180:6*5=150 - большой угол 150:2=75 - биссектриса с ближайшей стороной 75+30=105 = биссектриса с дальней стороной
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