Один из смежных углов в пять раз больше другого.Найти углы которые образовала бис??ектриса большогог угла со сторонами меньшего.

Математика

Один из смежных углов в пять раз больше другого.Найти углы которые образовала бис??ектриса большогог угла со сторонами меньшего.

Автор: Гость