Памятка о правилах эвакуации

Гость: Гость:

При подготовке к эвакуации 1. Надо знать номер сборного пункта, его адрес, номер телефона, способ эвакуации (транспортом или пешим порядком). 2. Следуя на сборный пункт после получения извещения об эвакуации, необходимо: - взять с собой документы, деньги, обувь, одежду, в том числе и теплые вещи, независимо от времени года, постельное белье и туалетные принадлежности, медикаменты, индивидуальные средства защиты, продукты питания (консервы, сухари и др.) на 2-3 дня, нож, спички, термос или бутылку с водой, но не более 50 кг. общего веса на человека; -продукты питания уложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свертки, удобные для переноса и транспортировки. К каждому месту прикрепите бирки с указанием своей фамилии и инициалов, адреса жительства и конечного пункта эвакуации. В этом случае больше вероятности, что вещи не потеряются; -детям дошкольного возраста вложить в карманы или пришить к одежде записки с указанием фамилий, имен, отчеств и мест жительства или работы родителей; - в квартире выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопроводных и газовых сетей, окна и форточки По прибытии на СЭП 1. Выполнять все указания администрации. 2. Пройти регистрацию, запомнить № эшелона или № колонны, время отправления. 3. Лично познакомиться со старшим вагона или колонны. 4. Узнать место посадки на транспорт или построения колонны или маршрут движения. 5. На посадку следовать организованно под руководством старшего по посадке. 6. При построении пеших (автоколонн)колонн спокойно занять место в колонне по команде старшего колонны. В пути следования 1. На марше в пешем порядке или на транспорте строго соблюдать правила поведения, объявленные старшим колонны. 2. При следовании пешим порядком соблюдать дисциплину марша во время движения, на привалах и в промежуточных пунктах. Соблюдать меры маскировки и пожарной безопасности, быть готовым к укрытию. 3. При следовании транспортом не выходить из него без разрешения старшего колонны. По прибытии в пункт эвакуации 1. Пройти регистрацию на приемном эвакуационном пункте и в сопровождении старшего убыть к месту расселения. 2. Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения местных эвакуационных органов выбирать пункты и места для жительства и перемещаться из одного района в другой. 3. Все эвакуируемые должны оказывать помощь друг другу. Взрослое население при эвакуации должно оказывать всяческую помощь детям, детским учреждениям и школам, престарелым, инвалидам и больным.