Вычеслите удобным способом 1)20*37,4*0,5. 2)25*7*12
Математика
Вычеслите удобным способом 1)20*37,4*0,5. 2)25*7*12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сначала перемножаем 20*0.5=10; ЗАТЕМ 37.4*10=374 2)25*12=300; 300*7=2100
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