1)Как вы понимаете слова "По принципу светскости нельзя принять какую либо религию как государственную религию страны" ? 2)На чем формируются основы светской этики:на законе или религии. Почему?

Гость: Гость:

1) я думаю,что это значит,что в стране,являющийся светским государством,существует свобода выбора религии именно для себя. Светское государство-это такое государство, в котором не существует официальной, государственной религии и ни одно из вероучений не признается обязательным или предпочтительным. 2)я думаю,что на основе религии,потому что светская этика-это это нормы поведения, принятые в гражданском обществе,а значит нигде официально не закрепляется.