Каково наибольшее количество торговых точек в которые можно поровнураспределить 60 л подсолнечного масла и 48 кукурузного ? Сколько литров масла каждого вида при этом получит одна торговая точка?

Математика

Каково наибольшее количество торговых точек в которые можно поровнураспределить 60 л подсолнечного масла и 48 кукурузного ? Сколько литров масла каждого вида при этом получит одна торговая точка?

Автор: Гость