Каково наибольшее количество торговых точек в которые можно поровнураспределить 60 л подсолнечного масла и 48 кукурузного ? Сколько литров масла каждого вида при этом получит одна торговая точка?
Математика
Каково наибольшее количество торговых точек в которые можно поровнураспределить 60 л подсолнечного масла и 48 кукурузного ? Сколько литров масла каждого вида при этом получит одна торговая точка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 6 торговых точек 606=10 литров подсолнечного масла 486=8 литров кукурузного.
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