Из задуманного числа вычли 16 и прибавили 32, получили 50. Какое заданное число? Заранее спс!
Математика
Из задуманного числа вычли 16 и прибавили 32, получили 50. Какое заданное число? Заранее спс!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34, если над объяснить скажи, хотя можно просто подставить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
География
Математика
Каково наибольшее количество торговых точек в которые можно поровнураспределить 60 л подсолнечного масла и 48 кукурузного ? Сколько литров масла ...