Из задуманного числа вычли 16 и прибавили 32, получили 50. Какое заданное число? Заранее спс!

Математика
Из задуманного числа вычли 16 и прибавили 32, получили 50. Какое заданное число? Заранее спс!
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Гость:
34, если над объяснить скажи, хотя можно просто подставить
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