Сочинение на тему "Возможен ли прогресс в нашем классе"
Обществознание
Сочинение на тему "Возможен ли прогресс в нашем классе"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественно да , если мы будем помогать друг другу , и найдем общий язык . То мы возможно будем лучший класс в школе , ибо если люди помогают друг другу , тогда они становятся добрее !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Каково наибольшее количество торговых точек в которые можно поровнураспределить 60 л подсолнечного масла и 48 кукурузного ? Сколько литров масла ...
Русский язык
Синтакс. разбор Колючий утренник словно предупреждант , что суровые заморозки на земле и в воздухе вошли в силу.