Сочинение на тему "Возможен ли прогресс в нашем классе"

Обществознание
Сочинение на тему "Возможен ли прогресс в нашем классе"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественно да , если мы будем помогать друг другу , и найдем общий язык . То мы возможно будем лучший класс в школе , ибо если люди помогают друг другу , тогда они становятся добрее !
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