Lg x = 2lg 7 - 3lg 3 + lg 8 Просьба подробно расписать решение, дабы понять что делать с цифрами перед логарифмами.
Алгебра
Lg x = 2lg 7 - 3lg 3 + lg 8 Просьба подробно расписать решение, дабы понять что делать с цифрами перед логарифмами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
lgx=2*lg7-3*lg3+lg8 lgx=lg7²-lg3³+lg8 lgx=lg49-lg27+lg8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
География
Математика
Каково наибольшее количество торговых точек в которые можно поровнураспределить 60 л подсолнечного масла и 48 кукурузного ? Сколько литров масла ...