Lg x = 2lg 7 - 3lg 3 + lg 8 Просьба подробно расписать решение, дабы понять что делать с цифрами перед логарифмами.

Алгебра

Lg x = 2lg 7 - 3lg 3 + lg 8 Просьба подробно расписать решение, дабы понять что делать с цифрами перед логарифмами.

Автор: Гость