Lg x = 2lg 7 - 3lg 3 + lg 8 Просьба подробно расписать решение, дабы понять что делать с цифрами перед логарифмами.

Алгебра
Lg x = 2lg 7 - 3lg 3 + lg 8 Просьба подробно расписать решение, дабы понять что делать с цифрами перед логарифмами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
lgx=2*lg7-3*lg3+lg8 lgx=lg7²-lg3³+lg8 lgx=lg49-lg27+lg8
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