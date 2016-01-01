Напишите сочинение на тему "Герман злодей или жертва" Пиковая дама

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Чекалинский. В эту минуту Гурману показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его… — Старуха! – закричал он в ужасе». Как всем известно, в основу повести А.С.Пушкиным взят немудреный сюжет, в центре которого старая как мир история человеческой алчности. Развиваясь на фоне размеренной картины жизни дворянского общества эта история тем не менее имеет одну яркую отличительную особенность: графиня Анна Федотовна существует у Пушкина в двух мирах. В первой части повествования графиня пребывает в мире реальном, во второй – она навещает своего обидчика Германа, будучи уже покойной. Главный лейтмотив «Пиковой дамы» гениально прост, как и все, когда-либо вышедшие из-под пера Александра Сергеевича. Человек, идущий на вероломство, идущий на скользкую сделку со своей совестью неминуемо, рано или поздно (независимо от собственного раскаяния, как правило, запоздалого), придет к моменту расплаты за зло, им совершенное. Тот великолепный художественный прием, с графиней Анной Федотовной, с помощью которого автор расшевелил, пожалуй, даже самого жестокосердечного и самого поверхностного читателя, является тем самым цепляющимся за живое сгустком авторской индивидуальности Пушкина. Нельзя, конечно, не упомянуть о том, что Герман, выступавший у Пушкина в роли злодея, на самом деле не такой уж и злодей? Автор описывает героя следующим образом: «Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе и малейшей прихоти». Стесненный в средствах, неуверенный в своем будущем, решился он на свой опрометчивый, подсказанный ему алчным воображением поступок. Пушкин как бы сам намекает нам, что для человека, считающего каждый рубль, нетипична безумная и бурная влюбленность. Скорее для подобных ситуаций типичен горький расчет, а горький он потому, что любой, подобный Герману человек, неизбалованный излишествами жизни, прежде всего старается покрепче встать на ноги. Его душевная организация отличается от тех, кто может позволять себе любовные безумства, и чьи состояния и доходы не сопоставимы по определению. Безусловно, автор лишь намекает на истинную суть происходящего в повести, давая читателям возможность судить обо всем самим. На самом деле сюжет «Пиковой дамы» как раз естественным ходом событий показывает всю тщетность попыток главного героя «построить счастье на несчастье других». Обманутая Германом Лизавета Ивановна, умершая от его угроз старая графиня Анна Федотовна –вот плоды той гнусной затеи, за которую ему пришлось заплатить высокую цену. Как правило, если злодей подлинный, его не жалеют. Герман же, и читатели сразу это чувствуют, не столько палач, сколько жертва. В финале повести он уже вызывает сочувствие, а значит, ему далеко до законченного злодея, но при этом он так наказал себя сам, как это мог устроить только гениальный автор – А.С.Пушкин.