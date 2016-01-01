Расставить коэффициенты KJ+KMnO4+H2So4=K2So4+MnSo4+J2+H2O
Химия
Расставить коэффициенты KJ+KMnO4+H2So4=K2So4+MnSo4+J2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10KI + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 6K2SO4 + 2MnSO4 + 5I2 +8 H2O2I(-) -2e = I2(0) 5 в-ль, ок-иеMn(+7) +5e = Mn(+2) 2 ок-ль, в-ие
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