Вычислить 5•150:10+25

Математика
Вычислить 5•150:10+25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*150=750 2)750:10=75 3)75+25=100
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