Какие самые выдающиеся географические открытия XVIII-XIX вв.(Не менее двух) Почему на ??аш взгляд,эти события не могли произойти в эпоху Великих географических открытий?
География
Какие самые выдающиеся географические открытия XVIII-XIX вв.(Не менее двух) Почему на ??аш взгляд,эти события не могли произойти в эпоху Великих географических открытий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытие Антарктиды (1820) (далеко и холодно) 1745 - 1746 гг. Мореход М. Неводчиков и передовщик Я. Чупров составили карту островов Атту, Агату и Саничи.(холодно)
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