Какие самые выдающиеся географические открытия XVIII-XIX вв.(Не менее двух) Почему на ??аш взгляд,эти события не могли произойти в эпоху Великих географических открытий?

География

Какие самые выдающиеся географические открытия XVIII-XIX вв.(Не менее двух) Почему на ??аш взгляд,эти события не могли произойти в эпоху Великих географических открытий?

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