Дописать слова,которые нельзя переносить. бегать,домашний,светить,конюшня,носик
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Дописать слова,которые нельзя переносить. бегать,домашний,светить,конюшня,носик
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Гость:
Бег, дом, свет, конь, нос
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