1. Сколько времени будет в Чите, если в Москве 4 часа ( по 24 формату) 2. Сколько време??и будет в Москве, если в Новосибирске 23:00. Нужно решить это. Помогите! Срочно!
География
1. Сколько времени будет в Чите, если в Москве 4 часа ( по 24 формату) 2. Сколько време??и будет в Москве, если в Новосибирске 23:00. Нужно решить это. Помогите! Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 В Чите будет 6 часов, а В Новосибирске 8 часов
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