1. Сколько времени будет в Чите, если в Москве 4 часа ( по 24 формату) 2. Сколько време??и будет в Москве, если в Новосибирске 23:00. Нужно решить это. Помогите! Срочно!

География

1. Сколько времени будет в Чите, если в Москве 4 часа ( по 24 формату) 2. Сколько време??и будет в Москве, если в Новосибирске 23:00. Нужно решить это. Помогите! Срочно!

Автор: Гость