5фразеологизмов к слову шоколад
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5фразеологизмов к слову шоколад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он бежал в магазин за шоколадом сломя голову. У нас дома этого шоколада , как кот наплакал. Съев очередную порцию шоколада он начинет бить баклуши . Каждый раз , когда я покупаю в этом магазине шоколад , такое ощущение , что меня водят за нос. Шоколад мне греет душу.
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