5фразеологизмов к слову шоколад

Гость: Гость:

Он бежал в магазин за шоколадом сломя голову. У нас дома этого шоколада , как кот наплакал. Съев очередную порцию шоколада он начинет бить баклуши . Каждый раз , когда я покупаю в этом магазине шоколад , такое ощущение , что меня водят за нос. Шоколад мне греет душу.