Розв'яжіть нерівність 5 в степені 2x+2gt;5
Алгебра
Розв'яжіть нерівність 5 в степені 2x+2gt;5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основание степени а=5,5>1. знак неравенства не меняем 2x+2>1 2x>-1 x>-1/2 x>-0,5
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