С каким из перечисленных веществ будет взаимодействовать оксид натрия: серебро,с??ляная кислота,вода,оксид серы (6),хлорид железа (2),оксид кальция.написать возможные уравнения реакции ,указать их тип .

Химия

С каким из перечисленных веществ будет взаимодействовать оксид натрия: серебро,с??ляная кислота,вода,оксид серы (6),хлорид железа (2),оксид кальция.написать возможные уравнения реакции ,указать их тип .

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