С каким из перечисленных веществ будет взаимодействовать оксид натрия: серебро,с??ляная кислота,вода,оксид серы (6),хлорид железа (2),оксид кальция.написать возможные уравнения реакции ,указать их тип .
Химия
С каким из перечисленных веществ будет взаимодействовать оксид натрия: серебро,с??ляная кислота,вода,оксид серы (6),хлорид железа (2),оксид кальция.написать возможные уравнения реакции ,указать их тип .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O (обмен)Na2O + H2O = 2NaOH (соединение)Na2O + SO3 = Na2SO4 ( соединение)
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