В соревнованиях по велоспорту на первенство города два велосипедиста (участника) находились на диаметрально противоположных точках велотрека. Одновременно они начали гонку преследования, двигаясь со скоростью 40 км/ч и 41 км/ч....

Физика

В соревнованиях по велоспорту на первенство города два велосипедиста (участника) находились на диаметрально противоположных точках велотрека. Одновременно они начали гонку преследования, двигаясь со скоростью 40 км/ч и 41 км/ч. Спустя какое время один догонит другого, если длинна велотрека L=400 м. Ответ выразить в минутах.

Автор: Гость