В соревнованиях по велоспорту на первенство города два велосипедиста (участника) находились на диаметрально противоположных точках велотрека. Одновременно они начали гонку преследования, двигаясь со скоростью 40 км/ч и 41 км/ч....
Физика
В соревнованиях по велоспорту на первенство города два велосипедиста (участника) находились на диаметрально противоположных точках велотрека. Одновременно они начали гонку преследования, двигаясь со скоростью 40 км/ч и 41 км/ч. Спустя какое время один догонит другого, если длинна велотрека L=400 м. Ответ выразить в минутах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41-40=1км/час 1км/час=1000м/час 400м:1000м/час=0,4часа Ответ:0,4 часа
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