Рассказ вещи нашего дома

Гость: Гость:

Картина, Она украшает комнату человеком или другим предметом или животного, Стол,на столе делаем уроки,кушаем,играем и рисуем, Стул на нём мы сидим и можем делать уроки,кушать,играть и рисовать. Подушка на ней мы спим чтобы было мекче голове и мозг раслоблилася и набрался сил... дальше сам