Рассказ вещи нашего дома
Литература
Рассказ вещи нашего дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картина, Она украшает комнату человеком или другим предметом или животного, Стол,на столе делаем уроки,кушаем,играем и рисуем, Стул на нём мы сидим и можем делать уроки,кушать,играть и рисовать. Подушка на ней мы спим чтобы было мекче голове и мозг раслоблилася и набрался сил... дальше сам
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