Какие вещества входят в качественный состав

Химия
Какие вещества входят в качественный состав
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ВХОДЯТ АТОМЫ ТЕХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ
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