Какие из перечисленных видов продуктов содержится витамин ц хлеб,масло,лимон,яйц??,капуста,картофель,шиповник,мясо,гранат

История
Какие из перечисленных видов продуктов содержится витамин ц хлеб,масло,лимон,яйц??,капуста,картофель,шиповник,мясо,гранат
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шиповник,капуста,лимон,гранат,мясо Вроде бы всё)
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