Расположите химические элементы усиления неметаллических свойств N Si Al C

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Неметаллические свойства усиливаются СНИЗУ ВВЕРХ И СЛЕВА НАПРАВО. значит сначала АЛЮМИНИЙ Al, потом более неметаллический КРЕМНИЙ Si, потом более неметаллический УГЛЕРОД C, и наконец самый неметаллический из списка АЗОТ N алюминий - кремний - углерод - азот