Какие качества черномора из поэмы руслан и людмила

Литература
Какие качества черномора из поэмы руслан и людмила
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строгий, бородатый карлик, мстящий всем, старый, бездушный, злой, неуклюжий, уродливый, низкий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В каждой строчке соедини стрелкой рамку с выражениями и кружок с его значением ка?? показано в образце
Ответить
Математика
Не могу решить дробь:4 2/7 * 2 = ?
Ответить
Английский язык
Сколько будет 16:33.21:45.20:31 на английском
Ответить
Математика
Написать краткую запись к этой задаче: Туристы отправились на прогулку на катере. Они проплыли 36 км по течению реки, сделали привал на 3 часа и ...
Ответить
Русский язык
Привести примеры имён существительных, у которых в 5 падежах одинаковое окончание.
Ответить