Какие качества черномора из поэмы руслан и людмила
Литература
Какие качества черномора из поэмы руслан и людмила
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Строгий, бородатый карлик, мстящий всем, старый, бездушный, злой, неуклюжий, уродливый, низкий.
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