Какие корни в слове Желтоватой

Русский язык
Какие корни в слове Желтоватой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень один "ЖЕЛТ". Остальное суффикс и окончание.
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