Правила поведения дома 6 Шт.
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Правила поведения дома 6 Шт.
Ответ(ы):
Гость:
1. Не перегружать сеть электро приборами.2. Не играть с огнём.3. Не оставлять без присмотра не включённые электро приборы (утюг, плита и.т.д.).4. Использовать лекарства только по назначению.5. Не подносить легко воспламеняющие предметы к горячим предметам.6. Не открывать дверь незнакомым людям.
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