Правила поведения дома 6 Шт.

Другие предметы
Правила поведения дома 6 Шт.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Не перегружать сеть электро приборами.2. Не играть с огнём.3. Не оставлять без присмотра не включённые электро приборы (утюг, плита и.т.д.).4. Использовать лекарства только по назначению.5. Не подносить легко воспламеняющие предметы к горячим предметам.6. Не открывать дверь незнакомым людям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста, завтра контрольная!
Ответить
Математика
Велосипедист проехал 96 километров за 6 часов а на обратном пути он уменьшил скорость на 4 километров в час сколько времени он потратил на обратный...
Ответить
Русский язык
Самостоятельно напишите диктант Медвежонок а затем проверьте и оцените свою работу
Ответить
Математика
Запиши с помощью цифр числа две тысячи, три тысячи двести восемнадцать , шесть тыс??ч сорок пять, восемь тысяч пять , десять тысяч, шестьсот два, п...
Ответить
Математика
Через две трубы за каждый час наполняется 1\3 бассейна.через первую трубу за час на??олняется 1\10 бассейна.какая часть бассейна наполняется за 1 ч...
Ответить