Правила поведения дома 6 Шт.

Гость: Гость:

1. Не перегружать сеть электро приборами.2. Не играть с огнём.3. Не оставлять без присмотра не включённые электро приборы (утюг, плита и.т.д.).4. Использовать лекарства только по назначению.5. Не подносить легко воспламеняющие предметы к горячим предметам.6. Не открывать дверь незнакомым людям.