Помогите решить обратную задачу номер5(б)

Математика
Помогите решить обратную задачу номер5(б)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
37-18=19 19+37=56 обратная 37+18=55 55+37=92
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