Прочитай пословицы и поговорки. Найди числительные. Выпиши их. Двое пашут,а семеро руками машут. Семерым просторной,а своим тесно.Трое осудят десятеро рассудит.Один друг шестерых родственников заменит.На пашне один,а за столом-...

Русский язык
Прочитай пословицы и поговорки. Найди числительные. Выпиши их. Двое пашут,а семеро руками машут. Семерым просторной,а своим тесно.Трое осудят десятеро рассудит.Один друг шестерых родственников заменит.На пашне один,а за столом-семеро.Глядит словно,семерых проглотил,восьмым поперхнулся.Девятеро одного петуха режут.
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Автор: Гость
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Гость:
Двое, семеро, семерым, трое, десятеро, один, шестерых, один, семеро, семерых, восьмым, девятеро, одного.
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