У радиолярии костный или хрящевой скелет?
Биология
У радиолярии костный или хрящевой скелет?
Ответ(ы):
Гость:
Это одноклеточные организмы, представитель саркодовых. Скелет у них состоит из кремния и целостина.
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