Что делают? Кузнечики
Русский язык
Что делают? Кузнечики
Ответ(ы):
Гость:
Кузнечики прыгают,летают,питаются,дышат,стрекочут,трещат,спят,едят,слушают,видят,чувствуют.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составить текст из слов: МАЛЕНЬКИЕ, КРАСИВЫЕ, РЫБКИ, ПЛАВАЮТ, ВОДА, АКВАРИУМ, ЛЮБОП??ТНЫЙ, КОТ, УВИДЕЛ, КРАДЁТСЯ, ОПУСТИЛ ЛАПУ, ХИТРЫЙ, ХОЧЕТ ПОЙМА...
Математика
Литература
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ) Определитель авторскую позицию Салтыкова-Щедрина в произведении "Как один мужик двух генералов прокормил". Желательно с п...
Русский язык