Что делают? Кузнечики

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Что делают? Кузнечики
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кузнечики прыгают,летают,питаются,дышат,стрекочут,трещат,спят,едят,слушают,видят,чувствуют.
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